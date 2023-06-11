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Haberler Galeri Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 10:00

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Usta sanatçı Hülya Avşar hem sivri dilli oluşu hem de özel hayatıyla her zaman dikkatleri çekmeyi başarıyor. Magazin dünyasının en sevdiği isimlerden olan Hülya Avşar, yine sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan Hülya Avşar, son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı. Sörf tahtası üzerinde poz veren Avşar Kızı'nın paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 59 yaşındaki Hülya Avşar, tatilden karelerini "Su çok güzel" notuyla paylaştı.

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Tatil sezonunu açan Hülya Avşar, sörf tahtası üzerinde beyaz mayosuyla poz verdi. 59 yaşındaki Avşar Kızı fiziğiyle takipçilerini büyüledi. Adeta bir 'Deniz Kızı' gibi süzülen Hülya Avşar, görenleri büyüledi.

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Sahneden en çok siyah rengi tercih eden Hülya Avşar, siyah şıklığını konuşturmuştu.

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Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkıları ve klipleriyle adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın magazinde yer almadığı gün neredeyse yok.

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