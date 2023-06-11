Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 10:00

Hülya Avşar sezonu açtı! 59’luk Hülya Avşar beyaz mayosuyla sörf tahtası üzerinde şov yaptı!

Usta sanatçı Hülya Avşar hem sivri dilli oluşu hem de özel hayatıyla her zaman dikkatleri çekmeyi başarıyor. Magazin dünyasının en sevdiği isimlerden olan Hülya Avşar, yine sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan Hülya Avşar, son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı. Sörf tahtası üzerinde poz veren Avşar Kızı'nın paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 59 yaşındaki Hülya Avşar, tatilden karelerini "Su çok güzel" notuyla paylaştı.