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Haberler Galeri Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:01

Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Yılların güzelliğinden hiçbir şey eksiltemediği isimlerden olan olan Hülya Avşarderin sırt dekolteli siyah elbisesi ile sahnede adeta kuğu gibi süzüldü! Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sivri dili, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar imaj tazeledi. Sahneye kısacık kestirdiği saçları ve derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile çıkan Hülya Avşar dinlemeye gelenleri mest etti. İşte Hülya Avşar'ın yeni imajı ve siyah şıklığı...

Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Yeni yıla kasığına kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesi ile sahnede giren Hülya Avşar dinlemeye gelenleri büyülemişti. 59 yaşındaki Avşar Kızı yıllara meydan okuan güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sahneden en çok siyah rengi tercih eden Hülya Avşar bu kez sırt dekoltesini konuşturdu.

Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor.

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Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi.

Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkıları ve klipleriyle adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın magazinde yer almadığı gün neredeyse yok. İşte Hülya Avşar'ın yeni imajı ve siyah şıklığı...

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