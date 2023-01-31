Hülya Avşar yeni imajı ile büyüledi! Derin sırt dekolteli siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla Hülya Avşar mest etti!

Yeni yıla kasığına kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesi ile sahnede giren Hülya Avşar dinlemeye gelenleri büyülemişti. 59 yaşındaki Avşar Kızı yıllara meydan okuan güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sahneden en çok siyah rengi tercih eden Hülya Avşar bu kez sırt dekoltesini konuşturdu.