Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video
Geçtiğimiz günlerde, yanında çalışanlara maaş ve ikramiye konusunda oldukça bonkör davranmasıyla gündem olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, son instagram paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Siyah mayosuyla oldukça fit bir görünüme sahip olduğu gözlenen 59 yaşındaki Avşar kızının güzelliğine yorum yağdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video 15.01.2023 | 08:48
00:48
00:15
Hadise siyah elbisesiyle kalça dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video 13.01.2023 | 14:59
03:42
03:18
Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video 13.01.2023 | 12:20
00:49
01:06
01:51
01:43
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi | Video 11.01.2023 | 13:56
04:58
00:37
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video 10.01.2023 | 09:10
00:41
00:20
01:04
00:15
Oyuncu Irmak Ünal bikinisini giydi, omlet dansı yaptı! | Video 06.01.2023 | 11:58
00:48
Seren Serengil "Zarrab aşkı" iddiası için ifade vermeye geldi | Video 05.01.2023 | 16:59
01:04
00:30
Demet Evgar botoks ve dolguyu fazla kaçıranları böyle ti’ye aldı | Video 04.01.2023 | 22:21
00:28