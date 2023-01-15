Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video

Geçtiğimiz günlerde, yanında çalışanlara maaş ve ikramiye konusunda oldukça bonkör davranmasıyla gündem olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, son instagram paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Siyah mayosuyla oldukça fit bir görünüme sahip olduğu gözlenen 59 yaşındaki Avşar kızının güzelliğine yorum yağdı.