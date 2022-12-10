Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı! Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi!

Giriş Tarihi: 10.12.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 08:11

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen kişiyi bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu. Klibi yayınlanan Hülya Avşar'ın partneri adeta eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi. "Hülya Avşar klibinde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun dublörünü oynatmış" yorumları yapılan olay sosyal medyada çok konuşuldu. İşte şaşırtan benzerlik...