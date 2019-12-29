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  • Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

'ın gençliğine benzetilen cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte ...

Yeni dizisi ile sosyal medyanın gündemine oturan yine çok konuşuldu. olarak kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından. 'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. Bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 17:40
Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Yeni dizisi ile sosyal medyanın gündemine oturan yine çok konuşuldu. olarak kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından. 'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. Bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Meryem Uzerli - Drew Barrymore

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Kit Harington - Alperen Duymaz

Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Kit Harington - Alperen Duymaz

Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Meral Kaplan - Cameron Diaz

Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Lana Del Rey - Esra Erol

Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal

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