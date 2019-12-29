Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilen Melisa Şenolsun cesur halleri ile çok konuşuldu... İşte Melisa Şenolsun'un olay yaratan görüntüsü...

Yeni dizisi Atiye ile sosyal medyanın gündemine oturan Melisa Şenolsun yine çok konuşuldu. Atiye'nin Cansu'su olarak kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından. Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. Bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte Melisa Şenolsun'un Hülya Avşar'a benzeyen halleri ve sizin için derlediğimiz benzeyen ünlüler...