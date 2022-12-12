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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:03

Hülya Avşar'ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen kişiyi bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu. Klibi yayınlanan Hülya Avşar'ın partneri adeta eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi. "Hülya Avşar klibinde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun dublörünü oynatmış" yorumları yapılan olay sosyal medyada çok konuşuldu. İşte şaşırtan benzerlik...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Klibi yayınlanan Hülya Avşar'ın partneri adeta eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi. Sosyal medya şaşırtıcı benzerliği konuşuyor.

Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında nikâh masasına oturup, 2005'te boşanan ve bu evlilikten Zehra adında 24 yaşında bir kzıı olan Hülya Avşar, önceki gün Akatlar'daydı.

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Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Yeni parçasının klibindeki partnerine Yeniköy'de spor yaptığı sırada rol teklifinde bulunan Avşar, iki çocuk babası yazılımcıyla tanışma hikayesini ve aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu.

Hülya Avşar’ın partneri adeta Kaya Çilingiroğlu’nun ikizi! Hülya Avşar yolda buldu klibinde oynattı!

Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen kişiyi bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu.

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