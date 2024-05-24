Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:55
Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile yaktı geçti! Karın kasları görenleri kıskandırdı!
Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı salladı. Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları görenleri kıskandırdı. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağan Aslışah Alkoçlar'ın oğlu, kızı ve eşi ile tatil kareleri beğeni topladı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın karın kaslarını konuşturduğu iddialı kareleri...