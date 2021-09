Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşine trip attı. Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ, at binmede usta çıktı. Genç iş adamı kupa kazandı. Aslışah Alkoçlar ise "Her başarımın arkasında karım vardır. Yazmayı unuttun galiba" diyerek eşine takıldı.