İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
Güllüşah ile İbo, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah2ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Gülşah Soydan Alkoçlar'ın Ender Alkoçlar ile evliliğinden Neslişah Alkoçlar adından bir de kızı var. Gülşah Alkoçlar ayrıca oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kayınvalidesi. İşte bir döneme filmleri ve sempatikliğiyle damga vuran Gülşah'ın yıllar sonraki halini görenler şaşkınlığa uğruyor.
Giriş Tarihi: 09.12.2019
10:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
11:03
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