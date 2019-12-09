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  • İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Güllüşah ile İbo, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah2ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden 'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Gülşah Soydan Alkoçlar'ın Ender Alkoçlar ile evliliğinden Neslişah Alkoçlar adından bir de kızı var. ayrıca oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kayınvalidesi. İşte bir döneme filmleri ve sempatikliğiyle damga vuran Gülşah'ın yıllar sonraki halini görenler şaşkınlığa uğruyor.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:03
İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

İşte Alkoçlar ve diğer çocuk yıldızların yıllar önce ve sonraki halleri!

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

ZEYNEP ÖZKAYA

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İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
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İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Ece Alton

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
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