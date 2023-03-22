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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! "Babasının oğlu" Ali'nin spor hocası İbrahim Çelikkol!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:31

İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! "Babasının oğlu" Ali'nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor. Deprem bölgesinede katıldığı arama kurtarma çalışmalarındaki duyarlılığı ile takdir toplayan İbrahim Çelikkol fit halini düzenli spora borçlu. İbrahim Çelikkol son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı. İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali'ye "Babasının oğlu" yorumları yağdı. İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu ile spor paylaşımı...

İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! Babasının oğlu Ali’nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, deprem bölgesinede katıldığı arama kurtarma çalışmaları ile takdir toplamıştı.

İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! Babasının oğlu Ali’nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

Doğaya düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol spora olan tutukusuyla da tanınıyor.

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İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! Babasının oğlu Ali’nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

Sık sık sosyal medya hesabından da spor paylaşımlarında bulunan İbrahim Çelikkol düzgün fiziği ile de beğeni topluyor.

İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! Babasının oğlu Ali’nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden.

İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! Babasının oğlu Ali’nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor.

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