Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:31

İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali ile spor paylaşımına yorum yağdı! "Babasının oğlu" Ali'nin spor hocası İbrahim Çelikkol!

İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor. Deprem bölgesinede katıldığı arama kurtarma çalışmalarındaki duyarlılığı ile takdir toplayan İbrahim Çelikkol fit halini düzenli spora borçlu. İbrahim Çelikkol son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı. İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali'ye "Babasının oğlu" yorumları yağdı. İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu ile spor paylaşımı...