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İbrahim Tatlıses 'Altın Ufağı” için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 13:05
İbrahim Tatlıses "Altın Ufağı” için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada'nın hayatındaki önemli günde yanında olmak için kilometrelerce yol katetti. İzmir'den İstanbul'a gelen Tatlıses'in okul çıkışındaki aile buluşması, magazin gündeminin dikkat çeken kareleri arasına girdi.