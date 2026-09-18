İbrahim Tatlıses "Altın Ufağı” için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

KIZI İÇİN İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Yoğun programına rağmen İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses, okul çıkışında Elif Ada ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile buluştu. Ünlü sanatçının kızının elini bırakmaması ve onunla yakından ilgilenmesi objektiflere yansıdı.

Tatlıses'in ailece geçirilen bu özel güne katılması, baba-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Elif Ada'nın da babası ve annesiyle birlikte mutlu olduğu görüldü.