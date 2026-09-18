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Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses 'Altın Ufağı” için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 13:05

İbrahim Tatlıses "Altın Ufağı” için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada'nın hayatındaki önemli günde yanında olmak için kilometrelerce yol katetti. İzmir'den İstanbul'a gelen Tatlıses'in okul çıkışındaki aile buluşması, magazin gündeminin dikkat çeken kareleri arasına girdi.

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İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, lise eğitimine başladı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre sanatçı, 9'uncu sınıfa başlayan kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

KIZI İÇİN İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Yoğun programına rağmen İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses, okul çıkışında Elif Ada ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile buluştu. Ünlü sanatçının kızının elini bırakmaması ve onunla yakından ilgilenmesi objektiflere yansıdı.

Tatlıses'in ailece geçirilen bu özel güne katılması, baba-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Elif Ada'nın da babası ve annesiyle birlikte mutlu olduğu görüldü.

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İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

AİLECE VAKİT GEÇİRDİLER

Okul çıkışında bir araya gelen üçlü, daha sonra birlikte zaman geçirdi. Kızının heyecanına ortak olan Tatlıses, aile buluşmasının ardından yeniden İzmir'e dönmek üzere yola çıktı.

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İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

GEÇEN YIL DA YANINDAYDI

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl da kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmamıştı. Sanatçının bu yıl aynı geleneği sürdürmesi, Elif Ada'nın eğitim hayatındaki önemli anlara verdiği desteği ortaya koydu ve sosyal medyada konuşuldu.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA TORUNU AYEL İLE ANLARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU!

İdo Tatlıses, oğlu Ayel ile babası İbrahim Tatlıses'in keyifli anlarını paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından "İbo İbo'yu besliyor" paylaşımıyla kalpleri eritti.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

İbrahim Tatlıses'in torununu elleriyle beslediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

ENERJİLERİ HİÇ BİTMİYOR

Öte yandan geçen günlerde ikiz oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli görüntülerle takipçilerini güldürdü. Miniklerin bitmek bilmeyen enerjisi karşısında zorlanan Şefkatli, yaşadığı anları esprili bir dille anlattı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Ünlü isim, paylaşımına "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" notunu düşerek takipçilerinden öneri istedi.

Emir ve Ayel iş başında! Yasemin Şefkatli böyle yardım istedi: "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" | Video

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

BAYRAM GELENEKLERİNİ YAŞATMIŞTI

Şefkatli geçen günlerde de Kurban Bayramı'na özel aile boyu bir video paylaşmıştı.

Eşinin elini öperek bayram harçlığı alan Şefkatli'nin ardından İdo Tatlıses'in çocuklarına harçlık verdiği o renkli anlar, sosyal medya kullanıcılarından tam not almıştı.

Tatlıses ailesinde bayram neşesi! Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses'ten bayram harçlığını bakın nasıl kaptı | Video

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Ünlü isimin paylaşımına sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

MİNİK OĞLU KORKUTTU

Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

TAKİPÇİLERİYLE O ANLARI PAYLAŞTI

Yasemin Şefkatli, oğlunun oyun oynarken dudağını patlattığını ve t-shirt'ünün kanlı halini sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

"DOKTOR DİKİŞ ATALIM DEDİ..."

Minik oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli altına ise, "Doktor 1 dikiş atalım dedi, atmasak olur mu dedik olur dedi beyefendi gülüyor" notunu eklemişti.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

"ERKEK ÇOCUĞU ANNESİ OLMAK..."

Ayrıca Şefkatli, "Dün beyefendi dudağını patlattı erkek çocuğu annesi olmak= kalp çarpıntısı" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

İbrahim Tatlıses Altın Ufağı için İzmir’den İstanbul’a koştu! Elini bir an bırakmadı...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

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