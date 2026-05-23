Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak’tan yürek burkan itiraflar! "Sen istenilmeyen çocuktun"
Giriş Tarihi: 23.05.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:08

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir aralarının açık olduğu kızı Dilan Çıtak, babasıyla geçmişte yaşadığı zorlu sürece dair ilk kez bu kadar detaylı konuştu. Çıtak, çocukluk ve gençlik yıllarında karşılaştığı maddi sıkıntıları ve baba-kız ilişkisinde yaşanan kırılmaları içten ifadelerle anlatarak gündem oldu.

Dilan Çıtak, katıldığı bir programda babası İbrahim Tatlıses ile geçmişte yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocukluk ve gençlik döneminin ekonomik açıdan oldukça zor geçtiğini belirten Çıtak, annesiyle birlikte birçok sıkıntıyla mücadele ettiklerini söyledi.

18 yaşına geldiğinde babasından destek istediğini dile getiren Çıtak, o sürecin hayatında önemli bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

"Sonuçta başka bir babam yoktu. Ben doğduysam o da baksın diye düşündüm." sözleriyle o dönemdeki duygularını aktaran Çıtak, yaşananların kendisi üzerinde derin izler bıraktığını vurguladı.

"SEN İSTENMEYEN BİR ÇOCUKTUN"

Ünlü isim, İbrahim Tatlıses'in kendisine yıllar önce sarf ettiği iddia edilen sözleri aktararak dikkat çekti. Çıtak, o dönem duyduğu ifadeleri şu sözlerle anlattı:

"Sen istenmeyen bir çocuktun, annen seni doğurdu. Ben seni istemedim, annene de bunu doğurma demiştim."

Açıklamalarında maddi destek aldığını da belirten Çıtak, buna rağmen bazı söylemlerin kendisini kırdığını ve uzun süre etkisinden çıkamadığını dile getirdi.

"ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"

Annesiyle maddiyat peşinde olmadıklarını belirten Çıtak, "Babamı yeni kaybetmiştim. Anneme de bana da çok başka teklifler de geldi. Maddi destekle bulunalım, gelin konuşun. Ev alalım, araba alalım. O kadar başka ailelerle karıştırmışlar ki bizi. Böyle şeylere yeltenmedi o yüzden annemle gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.

Baba-kız arasındaki gerilim, son açıklamalarla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki ilişki, geçmişte de miras, soyadı kullanımı ve aile içi anlaşmazlık iddialarıyla sık sık konuşulmuştu.

Zaman zaman karşılıklı açıklamaların da kamuoyuna yansıdığı süreçte, ikili arasındaki mesafe uzun süredir dikkat çekiyordu.

2025 yılında Bodrum'da yaşandığı öne sürülen bir tartışmanın ardından başlatıldığı iddia edilen hukuki süreç ise magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış, baba-kız arasındaki gerilimi daha da görünür hale getirmişti.

Baba-kız arasında geçmişten bu yana süregelen gerilim, bu son açıklamalarla birlikte yeniden gündeme taşındı.

Öte yandan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatlıses, ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Sanatçının hastaneye sevk edildiği haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye gelerek usta ismi yalnız bırakmamıştı.

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuşmuştu.

HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI...

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!"

İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürmüştü.

Usta sanatçının, "O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bir televizyon programına konuşan Tatlıses, şu sözleri kullanmıştı:

"Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum."

Aile içinde yaşanan bu gelişme magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES HAKKINDA SORULAR SORULDU

Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu.

İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet'i hedef göstermişti! İdo Tatlıses'ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor!

