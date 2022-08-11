Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 08:06

İclal Aydın incecik kaldı! 50 yaşındaki İclal Aydın "Yaz bitmesin" diyerek paylaştı herkes hayran kaldı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti. İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İclal Aydın'ın takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. İşte İclal Aydın'ın hayran bırakan "yaz bitmesin" paylaşımı...