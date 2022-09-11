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Haberler Galeri İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 08:47

İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü!

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın son olarak yeşil elbisesi ile poz verdi, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İclal Aydın'ın takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. İşte Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın son hali...

İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü!

İclal Aydın kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile ekranlara dönmüştü. İclal Aydın'ın son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti.

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İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü!

Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü!

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

İclal Aydın incecik kaldı! Oyuncu İclal Aydın adeta 20’li yaşlarına geri döndü!

Pandemi döneminde birçok ünlü gibi kilo alan İclal Aydın değişimi ile dikkat çekiyor.

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