Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:03

İclal Aydın'dan kızı Lal ile duygusal paylaşım "Peri kızım yuvadan uçtu"

Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın paylaşımı ile yine takipçilerine duygusal anlar yaşattı! Son dönemde verdiği kilolar sonrası değişimi ile adından söz ettiren İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın geçtiğimiz aylarda 20 yaşına basan kızı Zeynep Lal'i yeni hayatına uğurladı. Eğitim hayatına Budapeşte'de devam edecek olan kızı Zeynep Lal'e duyacağı özlemi satırlara döken İzlal Aydın hayranlarını hüzünlendirdi. İclal Aydın'ın kızı Lal ile karesine düştüğü duygusal notun yanı sıra anne-kızın güzelliği de dikkat çekti. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal Başbuğ ve oyuncunun "Küçük kuşum, peri kızım bu kez gerçekten yuvadan uçtu" dediği paylaşımı...