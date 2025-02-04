Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:09
İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikizlerini 1 yıl önce kucaklarına aldı. Ünlü çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla şu şıralar gündemde. Ünlü çiftten İdo Tatlıses, dün oğluna bardaktan su içmeyi öğretti. İdo Tatlıses'in oğluyla eğlenceli paylaşımına yorum yağdı. İşte o paylaşım!