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Haberler Galeri İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:09

İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikizlerini 1 yıl önce kucaklarına aldı. Ünlü çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla şu şıralar gündemde. Ünlü çiftten İdo Tatlıses, dün oğluna bardaktan su içmeyi öğretti. İdo Tatlıses'in oğluyla eğlenceli paylaşımına yorum yağdı. İşte o paylaşım!

İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikizlerinin 1'inci yaş gününü düzenledikleri organizasyonla kutladı. Yakın arkadaşlar ve ailenin bir araya geldiği partide, dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı.

İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlü çift, dün yaptığı paylaşımla da ilgi topladı.

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İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Dün paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in oğluna bardaktan su içmeyi öğrettiği anları paylaştı.

İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Bu eğlenceli anlar ise sosyal medyada diğer paylaşımlar gibi oldukça ilgi çekti.

İdo Tatlıses küçük oğluna bardaktan su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar: Biz seni susuz mu bırakıyoruz!

Oğluna su içiren İdo Tatlıses, "Oğlum bardağı ısırma. Biz seni susuz mu bırakıyorum" diyerek eğlenceli anlar yaşattı.

İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar!

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