İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Genç şarkıcı İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi. Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses'in menajeri Eyüp Kanat oldu. Eyüp Kanat'ın asker İdo Tatlıses ile çekilen fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in askerlik fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...