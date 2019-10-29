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  • İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Genç şarkıcı 'ten askerlik fotoğrafı geldi. Bedelli askerlik yasasından faydalanan 'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta 'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses'in menajeri oldu. Eyüp Kanat'ın asker İdo Tatlıses ile çekilen fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:06
İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Genç şarkıcı 'ten askerlik fotoğrafı geldi. Bedelli askerlik yasasından faydalanan 'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta 'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses'in menajeri oldu. Eyüp Kanat'ın asker İdo Tatlıses ile çekilen fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

MAZHAR ALANSON - KADİR İNANIR

Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.

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İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

KEMAL SUNAL

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.

İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Kemal Sunal'ın askerlik albümünden bir kare.

İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

ANDREY POLYANIN

atv'de yayınlanan"Elin Oğlu" programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin'in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul'da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı'nda tamamlayan Polyanin, "Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım" diyor.

İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya'ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin "Kalk Gidelim" dizisi ve "Kırımlı" filminde rol almıştı.

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