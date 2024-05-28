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Haberler Galeri İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:07

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu daha öncede birlikte form tutmuştu. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün sosyal medyada spor salonundan paylaşım yaptı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın spor salonundan yaptığı o paylaşım!

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı.

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İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

FİT HALİNİ SPORA BORÇLU

Doğum kilolarından hızla kurtulan Sinem Kobal fit halini düzenli spora borçlu.

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü oyuncu bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

İki çocuk annesi Sinem Kobal'ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

SPORDA ŞOV YAPTI!

Spor yaptığı anları paylaşan Kobal, sosyal medyada şov yaptı.

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