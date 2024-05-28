İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın fit haline övgüler yağdı! Sinem Kobal spor salonundan şov yaptı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu daha öncede birlikte form tutmuştu. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün sosyal medyada spor salonundan paylaşım yaptı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte Sinem Kobal'ın spor salonundan yaptığı o paylaşım!