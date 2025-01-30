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Haberler Galeri İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:31

İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli mutlu evliliklerini, 1 sene önce oğulları Emir ve Ayel adlı ikizleriyle taçlandırdı. 22 Ocak 2024 tarihinde dünyaya gelen minik ikizler, geçtiğimiz günlerde 1'inci yaş gününü kutladı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğum gününü kovboy temalı bir partiyle kutladı. Ancak minik ikizlere nazar değdi. Yasemin Şefkatli oğlunun gece ateşlendiğini duyurdu. İşte o paylaşım!

İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir'i 22 Ocak'ta kucaklarına aldı. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün 1'inci yaş gününü kutladı.

İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

KOVBOY TEMALI PARTİ

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğum gününü kovboy temalı bir partiyle kutladı.

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İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Doğum gününe aile büyüklerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları bu doğum gününe katıldı. Zehra Çiligiroğlu'ndan Derya Tuna'ya İbrahim Tatlıses'ten Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'e kadar herkes bu organizasyonda yer aldı.

İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!

"EVİMİN NEŞESİ"

Derya Tuna da bu davette yer aldı. Amerika'dan dönen Derya Tuna, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce Yaradan'a sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım🙏🏼 Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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