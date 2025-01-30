Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
15:31
İkizler adeta nazara geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli üzen haberi o fotoğrafla duyurdu: Bütün gece uyumadık!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli mutlu evliliklerini, 1 sene önce oğulları Emir ve Ayel adlı ikizleriyle taçlandırdı. 22 Ocak 2024 tarihinde dünyaya gelen minik ikizler, geçtiğimiz günlerde 1'inci yaş gününü kutladı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğum gününü kovboy temalı bir partiyle kutladı. Ancak minik ikizlere nazar değdi. Yasemin Şefkatli oğlunun gece ateşlendiğini duyurdu. İşte o paylaşım!