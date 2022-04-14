Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:58

İlayda Şeker'den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını silmişti. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. Zaman zaman takipçilerinin merak ettiği konular hakkında açıklama yapan Şeker, bir soruya verdiği aşk dolu yanıtla adından söz ettirdi.