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Haberler Galeri İlayda Şeker'den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:58

İlayda Şeker'den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını silmişti. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. Zaman zaman takipçilerinin merak ettiği konular hakkında açıklama yapan Şeker, bir soruya verdiği aşk dolu yanıtla adından söz ettirdi.

İlayda Şeker’den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

'Survivor 2021' sezonunda başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinin mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman takipçilerinin merak ettiği konular hakkında açıklama yapan Şeker, bir soruya verdiği aşk dolu yanıtla adından söz ettirdi.

İlayda Şeker’den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

İlayda Şeker, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İsmail Balaban ile çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşmıştı. Buna kayıtsız kalmayan Balaban da aynı kareyi kendi hesabından yayınlamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Şeker, Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Eski Survivor yarışmacısı, bir soruya aşk dolu bir yanıt verdi.

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İlayda Şeker’den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

HAYATININ ANLAMI İSMAİL
28 yaşındaki İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazdı.

İlayda Şeker’den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

NAZAR KORKUSU

Şeker'in bir takipçisi, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sordu. Şeker ise nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtti.

İlayda Şeker’den İsmail Balaban sorusuna aşk dolu yanıt! Evliliğe yeşil ışık yaktı

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü.

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