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Haberler Galeri İngiltere'de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model'den teşekkür!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:39

İngiltere'de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model'den teşekkür!

Polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Rus model Irina Fedotova, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti. Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi. Deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen Rus model sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
İngiltere’de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model’den teşekkür!

İngiltere'de polise saldırıp gazete manşetlerini süsleyen Rus model Irına Fedotova, iki yıl önce olduğu gibi yine tatil için Türkiye'yi tercih etti.

İngiltere’de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model’den teşekkür!

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELDİ
Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi.

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İngiltere’de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model’den teşekkür!

Kiraladığı teknede arkadaşları ve çocuklarıyla görüntülenen ünlü model, ardından kaldığı otele geçip tüm günü denizde geçirdi.

İngiltere’de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model’den teşekkür!

GAZETELERE MANŞET OLDU
Dünyaca ünlü Rus model, 2021'de gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine katmış, polislerle kavga etmişti. İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi tarafından yargılanan Rus model, gazete manşetlerini de süslemişti. Fedotova ardından temyiz davasını kazanmıştı.

İngiltere’de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model’den teşekkür!

Rus model haber sonrası sosyal medya hesabından teşkkür etmeyi ihmal etmedi.

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