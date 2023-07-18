Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
14:39
İngiltere'de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model'den teşekkür!
Polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Rus model Irina Fedotova, tatil için bir kez daha Türkiye'yi tercih etti. Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi. Deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen Rus model sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.