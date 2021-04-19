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Haberler Galeri İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:59

'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

Dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı , önceki gün 'a konuk oldu. , program için tercih ettiği takım elbisesiyle ise bir anda sosyal medyada alay konusu oldu. Derici'nin büyük beden takım elbisesi ile halay çektiği kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, görenler "Seneyede giyerim demiş" şeklinde yorumlarda bulundu. Hal böyle olunca şarkıcının kıyafetinin fiyatı merak edildi. İrem Derici'nin dalga konusu olan ve merak edilen o takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı...

İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

Dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı , önceki gün 'a konuk oldu.

İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'in konuğu olan , kıyafeti ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

"Seneyede giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı 'nin büyük beden takım elbisesi ile halay çektiği kareler kısa sürede yayıldı.

İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını verdi.

İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

TAKIMIN FİYATI 1760 TL

Esprilere konu olan büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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