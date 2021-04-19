İrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!

HaberlerGaleriİrem Derici İbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:56Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 15:59
İrem Dericiİbo Show'da giydiği takım elbisesiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu! O takımın fiyatı ortaya çıktı!
Dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, önceki gün İbo Show'a konuk oldu. İrem Derici, program için tercih ettiği takım elbisesiyle ise bir anda sosyal medyada alay konusu oldu. Derici'nin büyük beden takım elbisesi ile halay çektiği kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, görenler "Seneyede giyerim demiş" şeklinde yorumlarda bulundu. Hal böyle olunca şarkıcının kıyafetinin fiyatı merak edildi. İrem Derici'nin dalga konusu olan ve merak edilen o takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı...