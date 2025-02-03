İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! "Kiralık katil gibiyim"

Melih Kunukçu ile aşklarının çok iyi gittiğini belirten şarkıcı, 'Melih'le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var, dillensin istemiyorum. O yüzden sakin yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım' dedi. Geçtiğimiz günlerde uyurgezer olduğunu açıklayan şarkıcı, rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi: 'Uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim.'