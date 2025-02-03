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Haberler Galeri İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! "Kiralık katil gibiyim"
Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:28

İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! "Kiralık katil gibiyim"

Şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs'ta sahne aldı. Derici, sahnede giydiği kovboy kıyafetiyle ilgili "Bu sene kovboy kıyafetleri modası var, ben de bu modaya uydum" diye konuştu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! Kiralık katil gibiyim

Melih Kunukçu ile aşklarının çok iyi gittiğini belirten şarkıcı, "Melih'le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var, dillensin istemiyorum.

İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! Kiralık katil gibiyim

O yüzden sakin yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım" dedi.

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İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! Kiralık katil gibiyim

Geçtiğimiz günlerde uyurgezer olduğunu açıklayan şarkıcı, rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi: "Uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım.

İrem Derici rahatsızlığı hakkında konuştu! Kiralık katil gibiyim

Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim."

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