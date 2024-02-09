Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
06:51
İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Son günlerde "İnci Taneleri" dizisi pavyon dansı sahneleri ile gündemden düşmüyor. Dizideki sahneler toplumda eleştirilerin odağı haline geldi. 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansının özelinde 'pavyon kültürünün' yüceltilmesi akıllara durgunluk veriyor. Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında kadınların ve müşterilerin korkunç bir şekilde istismar edildiği, toplumun kanayan yarası pavyonları kaleme aldı. İşte o yazı…