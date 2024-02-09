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Haberler Galeri İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 06:51

İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

Son günlerde "İnci Taneleri" dizisi pavyon dansı sahneleri ile gündemden düşmüyor. Dizideki sahneler toplumda eleştirilerin odağı haline geldi. 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansının özelinde 'pavyon kültürünün' yüceltilmesi akıllara durgunluk veriyor. Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında kadınların ve müşterilerin korkunç bir şekilde istismar edildiği, toplumun kanayan yarası pavyonları kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

'İnci Taneleri' dizisinin etkisiyle pavyon kültürünün yüceltildiğini, yapılan pavyon güzellemelerinin bu batakhaneleri tozpembe gösterdiğini yazmıştım.

İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

"Dizinin başarısını çekemiyorlar" diyenler oldu.

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İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

İsterse Emmy Ödülü alsın. Benim itirazım dizinin etkisiyle sosyal medyada pavyonların eğlenceli, güzel mekânlar olduğuna dair oluşan pozitif algı içindi. Rutin haberleri takip edenlerin bile pavyonların müşterilerin dolandırıldığı, kadınların sömürüldüğü ve fuhşun legalize edildiği yerler olduğunu bilir.

İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

Sosyal medya öyle bir yer ki, bir dizi tutsun diye yapılan PR çalışmaları, fenomenlerin abartılı yorumları ve 'Dilber dansı', 'Dilber kıyafeti' gibi magazin haberlerinin de etkisiyle pavyonlara dair olumlu pozitif bir algı oluştu.

İşte ‘Dilber’ etkisi! Pavyonda dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

Umarım dizi çekenler pavyonların gerçekte nasıl yerler olduğunu da gösterirler.

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