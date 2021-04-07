HaberlerGaleriİşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:57
İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!
Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları Elif Özüm'e kavuştu. Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi. Doğumdan sonra "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleriyle duygulandıran Merve Özbey'den beklenen paylaşım da geldi. Özbey, 40 günlük olan bebeği Elif Özüm'ün yüzünü ilk kez gösterdi. İşte ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı...