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Haberler Galeri İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:57

İşte bebek! kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

Ünlü popçu , Şubat 2020'de iş insanı ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları 'e kavuştu. Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi. Doğumdan sonra "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleriyle duygulandıran Merve Özbey'den beklenen paylaşım da geldi. Özbey, 40 günlük olan bebeği Elif Özüm'ün yüzünü ilk kez gösterdi. İşte ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı...

İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

Ünlü popçu , Şubat 2020'de iş insanı ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları 'e kavuştu.

İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi.

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İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

Çiçeği burnunda anne , doğumdan sonra sosyal medyada kızıyla yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

Bebeği merak edilen 'den sonunda beklenen hamle geldi, şarkıcı kızı 'ün yüzünü ilk kez gösterdi.

İşte Elif Özüm bebek! Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü ilk kez paylaştı sosyal medyada 'Resmen eşini doğurmuşsun' yorumları yağdı!

40'ı çıkan 'ü Instagram'da paylaşan , fotoğrafa şu sözleri not düştü:

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