İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

Hercai dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Ebru Şahin, yaz tatiline Alaçatı'da devam ediyor. Şahin, dün kaldığı otelde havuz başına geçip poz verdi. Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu nefes kesti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Şahin, sıfır makyaj haliyle herkesi büyüledi. İşte Ebru Şahin'in en doğal hali…