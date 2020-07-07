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Haberler Galeri İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

İşte Ebru! 'nin ’in bu kez çok farklı!

dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu , yaz tatiline Alaçatı'da devam ediyor. Şahin, dün kaldığı otelde havuz başına geçip poz verdi. Hercai dizisinde, karakterini canlandıran Ebru Şahin, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu nefes kesti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Şahin, haliyle herkesi büyüledi. İşte Ebru Şahin'in en doğal hali…

Giriş Tarihi: 07.07.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 13:00
İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu , yaz tatiline Alaçatı'da devam ediyor. Şahin, dün kaldığı otelde havuz başına geçip poz verdi. Hercai dizisinde, karakterini canlandıran Ebru Şahin, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu nefes kesti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Şahin, haliyle herkesi büyüledi. İşte Ebru Şahin'in en doğal hali…

İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

dizisinin , Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarıyla beğeni topladı.

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İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

hesabını aktif olarak kullanan , verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

Güzel oyuncunun tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde yaz tatiline Çeşme Alaçatı'da devam eden , tatil pozlarıyla da beğeni topluyor.

İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

son olarak çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İşte sıfır makyaj Ebru! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin’in bu kez çok farklı!

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

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