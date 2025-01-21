Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Joy Awards töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü sunma onurunu yaşayan Tuba Büyüküstün, bu özel gecede giymiş olduğu tasarımla adeta büyüleyici bir görünüm sergiledi. Oyuncunun elbisesi, zarafeti ve detaylarıyla sosyal medyada da gündem oldu.