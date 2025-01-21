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Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 08:48

Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Joy Awards töreni, ülkemizde de yoğun bir ilgiyle takip edildi. Törene katılan sevilen oyuncular Hande Erçel, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün, geceye damga vurdu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü takdim eden Tuba Büyüküstün, tercih ettiği şık elbisesi ve zarif stiliyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada, oyuncunun tören için hazırlık sürecine dair paylaşımları da takipçileri tarafından ilgiyle izlendi. İşte o görüntüler…

Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca yer aldığı "Asi", "Gönülçelen" ve "Kara Para Aşk" gibi dizilerde sergilediği başarılı performanslarla hafızalarda yer etmişti.

Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliğiyle dikkat çeken Büyüküstün, son dönemde uluslararası etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor.

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Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan oyuncu, etkinlik boyunca şıklığı ve zarafetiyle göz doldurmuştu.

Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Joy Awards töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü sunma onurunu yaşayan Tuba Büyüküstün, bu özel gecede giymiş olduğu tasarımla adeta büyüleyici bir görünüm sergiledi. Oyuncunun elbisesi, zarafeti ve detaylarıyla sosyal medyada da gündem oldu.

Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...

Gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Büyüküstün, çekimlerin ve törenin perde arkasına dair anları takipçileriyle paylaşarak yoğun ilgi gördü. İşte o görüntüler…

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