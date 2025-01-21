Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
08:48
Joy Awards ödüllerine damga vurmuştu! O anlara beğeni yağdı: Tuba Büyüküstün büyüleyici güzelliğine böyle hazırlanmış...
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Joy Awards töreni, ülkemizde de yoğun bir ilgiyle takip edildi. Törene katılan sevilen oyuncular Hande Erçel, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün, geceye damga vurdu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü takdim eden Tuba Büyüküstün, tercih ettiği şık elbisesi ve zarif stiliyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada, oyuncunun tören için hazırlık sürecine dair paylaşımları da takipçileri tarafından ilgiyle izlendi. İşte o görüntüler…