Tuba Büyüküstün, Joy Awards töreni için hazırlandığı anları paylaştı! Paylaşımına beğeni yağdı... | Video
18 Ocak gecesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen Joy Awards töreni, ülkemizde de yoğun bir ilgiyle takip edildi. Törene katılan sevilen oyuncular Hande Erçel, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün, geceye damga vurdu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü takdim eden Tuba Büyüküstün, tercih ettiği şık elbisesi ve zarif stiliyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada, oyuncunun tören için hazırlık sürecine dair paylaşımları da takipçileri tarafından ilgiyle izlendi. İşte o görüntüler…
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