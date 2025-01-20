Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 13’üncü yaş gününü kutladı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlendi ve çiftin ikizleri Maya ve Toprak, 2012 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında boşanan çiftin kızları kocaman oldu. Anneleriyle birlikte Paris’te yaşayan Maya ve Toprak, doğum günlerini aileleriyle birlikte kutladı. İşte Maya ve Toprak’ın son hali ve doğum gününden dikkat çeken kareler!