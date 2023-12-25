Giriş Tarihi: 25.12.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 20:47

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerinde çekti. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlu Ardıç ile ilk kez pozunu sosyal medyadan paylaştı. Bugün ise yepyeni pozunu paylaştı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun ilgi gören o paylaşımı!