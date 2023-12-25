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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 20:47

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerinde çekti. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlu Ardıç ile ilk kez pozunu sosyal medyadan paylaştı. Bugün ise yepyeni pozunu paylaştı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun ilgi gören o paylaşımı!

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

8 ARALIK'TA DÜNYAYA GELDİ

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer, nikahlarının ardından 8 Aralık'ta bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, oğullarına Ardıç ismini verdi.

OĞLUYLA İLK KEZ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, oğluyla ilk kez pozunu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştı.

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Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

17 GÜNLÜK OĞLUYLA YEPYENİ POZ!

Bugün ise ünlü oyuncu yepyeni pozunu hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, ormanda gezerken 17 günlük oğluyla da vakit geçirdiği anları paylaştı.

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun minik oğlu Ardıç!

Kaan Urgancıoğlu’ndan 17 günlük oğlu Ardıç’la yepyeni poz!

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle evlendi.

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