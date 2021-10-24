Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit Karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bir süredir güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen çift haberleri yalanlamış 'Her şey yolunda' demişti. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile sevgilisi Nesrin Cavadzade'nin pazar pozu... Gökhan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü. Hayranlarından sevilen çifte beğeni ve yorum yağdı.