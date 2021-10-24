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Haberler Galeri Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade'yi öpücüklere boğdu!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:16

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade'yi öpücüklere boğdu!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit Karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bir süredir güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen çift haberleri yalanlamış "Her şey yolunda" demişti. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi. Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile sevgilisi Nesrin Cavadzade'nin pazar pozu...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ferit Karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan bir süredir güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ile aşk yaşıyor.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen çift haberleri yalanlamış "Her şey yolunda" demişti.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi.

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile sevgilisi Nesrin Cavadzade'nin pazar pozu...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’dan sevgilisi ile aşk dolu pazar pozu! Nesrin Cavadzade’yi öpücüklere boğdu!

Gökhan Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde sevgilisini öpücüklere boğduğu görüldü.

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