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Haberler Galeri Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 20:02

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da bugün tek erkekler final maçı oynandı. Wimbledon'da 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz'a yenildi. Ancak bu final maçından çok kanser tedavisi gören ve bir süredir Kraliyet görevinden uzakta kalan Kate Middleton'ın final maçına kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pipa Middleton ile birlikte katılması güne adeta damga vurdu. Daha önce tedavi sürecinde olan ve gözlerden uzakta olan Kate Middleton, sadece geçen ay Kral III. Charles'ın doğum günü geçit törenine katılarak ilk kez kamuoyu önüne çıkmıştı. Uzun bir süre sonra Galler Prensesi, bugün ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı ve final maçında sporculara ödüllerini takdim etti. İşte Kate Middleton'ın Wimbledon'a giriş yaptığı ve herkesin Prenses'i ayakta alkışladığı o anlar!

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü süreçte, Kraliyet görevlerinden uzakta kalacağı açıklanmıştı.

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Bu süreçte hakkında çeşitli iddialar atılan Middleton, sadece geçen ay Kral III. Charles'ın doğum günü geçit törenine katılarak ilk kez kamuoyu önüne çıkmıştı.

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Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Galler Prensesi, bugün ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkarak herkesi oldukça şaşırttı.

Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamoyunun önüne çıktı!

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Wimbledon final maçından çok kanser tedavisi gören ve bir süredir Kraliyet görevinden uzakta kalan Kate Middleton'ın final maçına kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pipa Middleton ile birlikte katılması güne adeta damga vurdu.

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton final maçında! Kate Middleton ikinci kez kamuoyunun önüne çıktı!

Tahtın varisi Prens William'ın eşi Kate, kıyafetinde oldukça ilgi çeken bir model ve renk seçti.

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