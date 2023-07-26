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Haberler Galeri Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 10:07

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu. Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan çift 10. evlilik yıldönümlerini hastane odasında kutladı. İlker Sünnili elinde çiçeklerle eşi Tanyeli'ye romantik sürprizde bulundu. İşte oryantal Tanyeli'nin eşinin sürpriz kutlaması ile mutlu olduğu o anlar...

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye eşi en büyük destekçi, moral kaynağı oluyor. Evliliklerinde 10. yıllarına giren çift hastane odasında romantik anlar yaşadı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı.

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Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Tanyeli'nin zor günlerinde en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu.

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