Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 10:07

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye hasta yatağında romantik sürpriz! Tanyeli ile eşi 10. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutladılar!

Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde en büyük destekçisi eşi İlker Sünnili oldu. Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan çift 10. evlilik yıldönümlerini hastane odasında kutladı. İlker Sünnili elinde çiçeklerle eşi Tanyeli'ye romantik sürprizde bulundu. İşte oryantal Tanyeli'nin eşinin sürpriz kutlaması ile mutlu olduğu o anlar...