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Haberler Galeri Karadut'ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 07:49

Karadut'ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Karadut tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Karadut’ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık'ın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi 'Karadut', heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizide, Zuhal'in aşkı tanıdığında yaşadığı değişim anlatılıyor.

Karadut’ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

İlk bölümde neler yaşandı?

Başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı.

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Karadut’ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, en yakın arkadaşı ve yardımcısının zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.

Karadut’ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

Zuhal, uzun zamandır mesajlaştığı kişinin Aslı'nın iş arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi.

Karadut’ta Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı!

Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı.

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