Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:14

Karan Özçivit'in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... "Çok ilgisi var, bizde genetik"

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden olan "Kuruluş Osman"da başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden 'Karan' adında bir oğulları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak 37 yaşındaki Burak Özçivit, önceki akşam bir mekanda görüntülendi. Karan ile ilgili açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu, oğlunun gelecekteki mesleğinin sinyallerini şimdiden verdi! İşte Burak Özçivit'in dikkat çeken Karan açıklaması...