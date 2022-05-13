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Haberler Galeri Karan Özçivit'in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... "Çok ilgisi var, bizde genetik"
Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:14

Karan Özçivit'in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... "Çok ilgisi var, bizde genetik"

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden olan "Kuruluş Osman"da başrol oynayan Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden 'Karan' adında bir oğulları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak 37 yaşındaki Burak Özçivit, önceki akşam bir mekanda görüntülendi. Karan ile ilgili açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu, oğlunun gelecekteki mesleğinin sinyallerini şimdiden verdi! İşte Burak Özçivit'in dikkat çeken Karan açıklaması...

Karan Özçivit’in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... Çok ilgisi var, bizde genetik

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Karan Özçivit’in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... Çok ilgisi var, bizde genetik

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftin 'Karan' adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

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Karan Özçivit’in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... Çok ilgisi var, bizde genetik

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiriyor.

Karan Özçivit’in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... Çok ilgisi var, bizde genetik

Instagram hesabında 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit, her seferinde ailesine duyduğu sevgisini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Karan Özçivit’in mesleği şimdiden belli! Babası Burak Özçivit açıkladı... Çok ilgisi var, bizde genetik

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"da 'Osman bey' karakterini canlandıran oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam Kenan Doğulu'nun sahne aldığı Bomonti'de bir mekandaydı.

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