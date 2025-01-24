Kardelenler dizisinin yıldızı Serhat Kılıç “Raci” karakterini anlattı! "Acayip bir sofra kuruyoruz, ye ye doymayacaklar"

Kılıç, setteki ortamı ve hazırlık sürecini de bu şekilde özetledi;

"Böyle ustalıkla yazılmış gerçek bir hikayenin kastını da ona göre yapmak gerekiyor; NGM'yi tebrik etmek lazım. Hikaye gerçek, karakterler de birbirinden gerçek ve tutarlı olduğu zaman o karakteri oynayacak oyuncuları da ustalıkla bir araya getirmek gerekiyor. Tıpkı Ayda Aksel, Barış Falay, Edip Tepeli gibi. Hem tecrübeli hem de karakter oyuncuları. Hakan Salınmış, Şanışer, Uğur Uzunel, tek tek isimleri saymayayım. Hepsi kendi çapında çok çok başarılı oyuncular gerçekten. Ve yalan yok, çok acayip bir rüzgar esiyor sette."

Ekranda buluşmak için sabırsızlanan izleyicilere ise son söz olarak şu mesajı iletti;

"Normalde ben pek böyle şeyler söylemem ama bunun tüyosunu verebilirim. Çok gerçek, çok güzel böyle baharatından sosuna böyle acayip bir sofra kuruyoruz. Ye ye doymayacaklar. Eee, afiyet olsun".

Kardelenler yakında atv'de!