Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

"Beni bilen biliyor... Ben doğum günümü kutlamıyorum kardeşim gittiğinden beri ama adettendir diyerek aile içinde sadece 'iyi ki doğdun' diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz... Dün gece Eyşan'ım 12'de bana sürpriz yaptı. Bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler... Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız... Evet bende inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım :)