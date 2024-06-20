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Haberler Galeri Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan'ın duygusal anları!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:44

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan'ın duygusal anları!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşadı.

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

2021 yılında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı.

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

Gece yarısı ellerinde pasta ile amcalarının evine giden Eyşan ve Ceylan, Alişan'ı duygulandırdı. Yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

"Beni bilen biliyor... Ben doğum günümü kutlamıyorum kardeşim gittiğinden beri ama adettendir diyerek aile içinde sadece 'iyi ki doğdun' diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz... Dün gece Eyşan'ım 12'de bana sürpriz yaptı. Bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler... Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız... Evet bende inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım :)

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek... Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konuşulması... Bu kadar basit aslında...

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan’ın duygusal anları!

Benim varlığıma sebep olan önce Allah'a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan'ım ve Ceylan'ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk günden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederim...

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