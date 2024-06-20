Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:44
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri kutlamıyordu...Şarkıcı Alişan'ın duygusal anları!
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden beri doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşadı.