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Haberler Galeri Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 07:41

Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medyada trend oldu! Ebru Gündeş'in özel hayatı markaj altında… Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç görüşmüyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Ebru Gündeş yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi görenleri adeta şoke etti! Ebru Gündeş'in kimsenin duymadığı bir kız kardeşi olduğu biliyor muydunuz?

Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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