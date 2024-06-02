Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
07:41
Kardeşini sır gibi saklıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!
Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medyada trend oldu! Ebru Gündeş'in özel hayatı markaj altında… Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç görüşmüyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…