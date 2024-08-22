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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:52

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya, 18 yaşına bastı. İki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyadan çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile duygusal bir paylaşım yaptı. 18 yaşına basan Hüseyin Kaya, hem annesi Feraye Tanyolaç'ı hem de babası Kaya Çilingiroğlu'nu duygulandırdı. Üniversiteli olan Hüseyin Kaya'nın doğum gününde kareler sosyal medya gündem odu. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç oğulları Hüseyin Kaya'nın doğum gününü kutladı. Kaya Çilingiroğlu, 18 yaşına giren oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Hülya Avşar ile evliliğinin bitmesine sebep olan ilişkisini 2009 resmiyete döken Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç'dan 2014 yılında boşanmıştı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğulları 17 yaşındaki Hüseyin Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu'ndan oğlu Hüseyin Kaya ile yeni paylaşım geldi.

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Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!

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