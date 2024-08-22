Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!

Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:52
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya, 18 yaşına bastı. İki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyadan çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile duygusal bir paylaşım yaptı. 18 yaşına basan Hüseyin Kaya, hem annesi Feraye Tanyolaç'ı hem de babası Kaya Çilingiroğlu'nu duygulandırdı. Üniversiteli olan Hüseyin Kaya'nın doğum gününde kareler sosyal medya gündem odu. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...