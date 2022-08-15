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Haberler Galeri Kaygısızlar'ın Burcu ile Eleman'ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:02

Kaygısızlar'ın Burcu ile Eleman'ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki halini görenler "Onlar da bir zamanlar gençti" demeden edemedi. Memnun Kaygısız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı? Ya Eleman'ın biricik aşkı Burcu'yu... Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun Kaygısız'ın en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu. Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kaygısızlar’ın Burcu ile Eleman’ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Absürt komedinin mizah dergilerinden ekrana taşınması özel televizyonların açılmasıyla oldu. Ercan Yazgan'ın can verdiği Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 94 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana gelmişti. Uzun yıllar yayınlanan absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü.

Kaygısızlar’ın Burcu ile Eleman’ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir döneme damga vuran dizi Kaygısızlar'da Eleman ve Burcu'nun unutulmaz sahnesi | Video

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Kaygısızlar’ın Burcu ile Eleman’ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun Kaygısız'ın en büyük oğlu olan Eleman ise hafızlardan silinmemişti.

Kaygısızlar’ın Burcu ile Eleman’ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Kaygısızlar’ın Burcu ile Eleman’ı şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın son hali ortaya çıktı!

İşte Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Kaygısızlar'ın ElemanYalçın Avşar'ın son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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