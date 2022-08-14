Bir döneme damga vuran dizi Kaygısızlar'da Eleman ve Burcu'nun unutulmaz sahnesi | Video
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Bir dönemin efsane dizilerinden olan Kaygısızlar'da Burcu ve ona aşık Eleman'ı canlandıran iki oyuncu Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.