Giriş Tarihi: 21.05.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 07:21

Kaygısızlar'ın Burcu ile Eleman'ını bir de şimdi görün! Onlar da bir zamanlar gençti... İşte Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son halleri!

Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı? Ya Eleman'ın biricik aşkı Burcu'yu... Bir dönemin efsane dizilerinden olan Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki halini görenler "Onlar da bir zamanlar gençti" demeden edemedi. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun Kaygısız'ın en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu. Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...