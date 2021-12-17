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Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:39

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! "Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu"

Dağılan Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül, önceki gün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada Erdaş Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti, Gülçin Ergül ise yaralandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan şarkıcı, vahim olayın ardından ilk kez konuştu. Ergül, "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti." ifadelerini kullandı. İşte Gülçin Ergül'ün tüm açıklamaları...

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu

Hepsi grubuyla adını duyuran ve sonrasında yoluna tek başına devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir'den İstanbul'a giderken trafik kazası geçirdi.

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu

Feci kazada Lafçı hayatını kaybederken, Ergül de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu

"HER ŞEY ÜÇ SANİYEDE OLDU"

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Gülçin Ergül, Posta'ya konuştu. Hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyleyen Ergül, şunları dile getirdi:

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu

"İşlerim için İstanbul'a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum.

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Arabada şarkı söylüyordum, her şey 3 saniyede oldu

O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim."

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