"Kazayı umursamadı" eleştirilerine Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi: Kimseyi mağdur etmeyiz...

Sonra kazaya karışanlarına yanına gittim, 'Ben sahneye çıkmalıyım ama seni mağdur etmeyiz' dedim, benim sucum olmamasına rağmen... Kendisi de 'Abi ben seni çok seviyorum' dedi. Ertesi gün ofise davet ettik, İzmir'deki zararı karşılanacak. Birkaç geri zekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Kazaya ben sebep olmadım. Yürüdüğüm yer konser alanıydı. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım, kralı gelse de..."