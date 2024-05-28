Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
07:51
"Kazayı umursamadı" eleştirilerine Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi: Kimseyi mağdur etmeyiz...
Sinan Akçıl konser için gittiği İzmir'de, konser alanının karşısındaki kız yurdunda bulunan öğrencilerin tezahüratları üzerine yanlarına gitti. Hayranları ile fotoğraf çektiren Akçıl, konser alanına gitmek üzereyken araç kullanan başka bir hayranı heyecandan frene basınca diğer araçla çarpıştı. Yaşanan bu olay sonrasında sosyal medyada 'Akçıl umursamadı kazayı' diye algı operasyonu yapılınca ünlü popçu Sinan Akçıl sessizliğini bozdu...