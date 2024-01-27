Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 07:19

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, örnek evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı. Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerine ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarını kucaklarına alarak mutlu aile pozu verdi. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alarım…" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla tatile çıktı. Havalimanından bol bol paylaşım yapan Sinem Kobal'a yorum yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Sinem Kobal, eski halinden bile daha fit olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde çiftin küçük kızları Leyla 1 yaşına girmişti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ise bugün 3 yaşına bastı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Sinem Kobal'ın hayranları bu mutlu günü unutmadı. "İlk göz ağrımız, fındık Lalin'imiz, seni çok seviyoruz" deyip sokak hayvanlarına ve Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulundular.

SON DAKİKA