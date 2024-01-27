Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Sinem Kobal, eski halinden bile daha fit olmuştu.