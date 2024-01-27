Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!

Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
07:19
2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, örnek evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı. Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerine ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarını kucaklarına alarak mutlu aile pozu verdi. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alarım…" dedi.