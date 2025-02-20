Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2017 yılında evlendi. Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.