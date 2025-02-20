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Haberler Galeri Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:34

Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Kerem'in 2'nci yaş gününü kutladı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının doğum günü pastasıyla gündeme gelirken, bugün ailece çektikleri kar pozlarıyla gündemde yer aldılar. İşte ünlü çiftin herkesi kıskandıran aile pozları!

Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2017 yılında evlendi. Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Ünlü çift, oğulları Kerem'in ikinci yaş gününe özel bir kutlama yaptı.

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Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü çift, Kerem için yaptırdıkları pastayla da gündeme oturdu.

Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Bugün çift, evlerinden ve evlerinin bahçelerinden kar paylaşımıyla gündemde yer aldı.

Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!

Fahriye Evcen, ailesiyle kar pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu aile paylaşımının altına, "Karlı Aile Portresi" notunu ekledi.

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