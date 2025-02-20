Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
20:34
Kerem’in doğum günü pastasıyla gündemdelerdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten oğulları Kerem ve Karan’la kar pozu!
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Kerem'in 2'nci yaş gününü kutladı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının doğum günü pastasıyla gündeme gelirken, bugün ailece çektikleri kar pozlarıyla gündemde yer aldılar. İşte ünlü çiftin herkesi kıskandıran aile pozları!