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Haberler Galeri "Keşke bu kadar param olmasaydı" Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu sözler!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:43

"Keşke bu kadar param olmasaydı" Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu sözler!

Harbiye konserinde gözyaşları içinde ameliyat olacağını açıklayan İbrahim Tatlıses, kalbinden geçirdiği operasyon sonrası taburcu olmuştu. Sevenlerinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ise yalnız bırakmıştı. Son olarak 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu açıklama geldi. Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses "Keşke bu kadar param olmasaydı" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları...

Keşke bu kadar param olmasaydı Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu sözler!

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş gözyaşlarıyla helallik istemişti. Ertesi gün operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olmuştu.

Keşke bu kadar param olmasaydı Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu sözler!

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

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Keşke bu kadar param olmasaydı Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu sözler!

Sevenlerinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ise yalnız bıraktı.

Keşke bu kadar param olmasaydı Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu sözler!

Son olarak 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu açıklama geldi.

Keşke bu kadar param olmasaydı Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu sözler!

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses "Keşke bu kadar param olmasaydı" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları...

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