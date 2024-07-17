Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
11:43
"Keşke bu kadar param olmasaydı" Dilan Çıtak ameliyat olan babasını ziyaret etmemişti... İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu sözler!
Harbiye konserinde gözyaşları içinde ameliyat olacağını açıklayan İbrahim Tatlıses, kalbinden geçirdiği operasyon sonrası taburcu olmuştu. Sevenlerinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ise yalnız bırakmıştı. Son olarak 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu açıklama geldi. Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses "Keşke bu kadar param olmasaydı" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları...