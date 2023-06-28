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Haberler Galeri Kibariye GÜNAYDIN'a konuştu! "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz"
Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:34

Kibariye GÜNAYDIN'a konuştu! "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz"

Ünlü sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık ile Kurban Bayramı için bir araya geldik. İkili, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalar yaptı. 50 yıldır sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlatırken, bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Kibariye, röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve annesiz ilk bayramını buruk geçirdiğini açıkladı. Kibariye, aile olmanın önemine vurgu yaparken, Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.

Tuba KALÇIK
Kibariye GÜNAYDIN’a konuştu! Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz

50. sanat yılınızdasınız. Bunca yıldır sahnelerde olmak nasıl bir duygu?
Vallahi bu kadar sene nasıl geçti bilemedim. Hamdolsun Rabbim bana hep güzel anılar, güzel başarılar nasip etti. Çok çalıştım, emek verdim ve şükürler olsun ki bu zamana kadar çok güzel projelere imza attım. Daha da güzellerine bundan sonra imza atacağımı düşünüyorum. 50. sanat yılımı sevenlerimle kutlayacağım.

Kibariye GÜNAYDIN’a konuştu! Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz

Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.

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Kibariye GÜNAYDIN’a konuştu! Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz

EŞİM VE KIZIM HER ŞEYİM
Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta söyleyen birisiniz. Kızınız büyüdü, torun sahibi oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
Biz aile kavramına çok önem veren bir milletiz. Benim için de aile çok önemli. Hayatımın merkezi ailemdir. Allah eksikliklerini göstermesin inşallah. Uzun yıllardır dualarımda olan, sabırla beklediğim, hayalini kurduğum bir ailenin oluşumunu Rabbim bana yaşattığı için ne kadar şükretsem azdır.

Kibariye GÜNAYDIN’a konuştu! Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz

Eşim ve kızım benim her şeyim. Hayatımda sadece ailem ve işim var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. İnsanlar aile olmanın kıymetini bilmeli, aile iyi günde, kötü günde hep yanınızda olur.

Kibariye GÜNAYDIN’a konuştu! Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?
Vallahi ilk defa bu bayramı hüzünlü ve kederli yaşıyorum. Annesiz geçirdiğim ilk bayramım, o yüzden biraz buruğum. Ama takdiri ilahi, vakti saati gelen gidiyor... Allah'ım biricik anneciğimin de mekanını cennet etsin. İnşallah bu bayram herkese iyi gelir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellikleri anlayıp yaşayabilen kullarından olalım isterim. Bu vesileyle herkesin bayramını da kutlarım. Allah huzur versin hepimize.

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