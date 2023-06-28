Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
08:34
Kibariye GÜNAYDIN'a konuştu! "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz"
Ünlü sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık ile Kurban Bayramı için bir araya geldik. İkili, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalar yaptı. 50 yıldır sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlatırken, bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Kibariye, röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve annesiz ilk bayramını buruk geçirdiğini açıkladı. Kibariye, aile olmanın önemine vurgu yaparken, Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.