Kibariye GÜNAYDIN'a konuştu! "Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz"

Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.