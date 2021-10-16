Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 09:25
Kim der ki 75 yaşında! Ajda Pekkan beyaz mayolu pozlarıyla nefesleri kesti!
Pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, enerjisi ve fit halleriyle 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Yasakların kalkmasının ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Ajda Pekkan, iddialı sahne kostümleriyle de sık sık konuşuluyor. Uzun zamandır beklenen yeni albümü müzikseverler ile buluşacak olan ünlü şarkıcı, yeni albümü için kamera karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar sosyal medyayı sallarken, Ajda Pekkan'ın beyaz mayolu kareleri adeta nefes kesti. İşte Ajda Pekkan'ın beğeni toplayan o pozları...